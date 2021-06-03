Большинство россиян высказалось за ужесточение регулирования бизнеса

За усиление государственного регулирования бизнеса высказались 52% опрошенных россиян. При этом три четверти респондентов признались, что хорошо относятся к предпринимателям. В исследовании PwC «Российский бизнес глазами самих россиян», проведенном методом телефонного опроса, в апреле принял участие 2021 человек.

О результатах исследования, проведенного фондом «Общественное мнение» по заказу консалтинговой компании PwC, сообщило РБК. На вопрос о том, надо ли государству усиливать регулирование бизнеса, положительно высказались 34% участников опроса. Отрицательно — 42%.

Высокую долю сторонников ужесточения контроля авторы исследования объясняют тем, что россияне не особенно доверяют крупному бизнесу. Положительно к предложению облегчить жизнь малому бизнесу и увеличить поддержку государства отнеслись 89% участников опроса.

«Скорее хорошо» к нему относятся 76% респондентов, и только 10% — «скорее плохо». Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предположил, что в настоящее время сломано выстроенное ранее негативное отношение к любой коммерческой деятельности.

Он также отметил, что не совсем понятно, что в опросе имеется в виду под «усилением регулирования» бизнеса.

«Регулирование можно понимать еще и как целенаправленную поддержку. И в этом смысле я и сам скажу «да», — добавил Титов. По его мнению, вряд ли участники опроса хотели увеличить число проверок. Омбудсмен уточнил, что 45% опрошенных считают условия для бизнеса неблагоприятными и только 39% считают, что все хорошо. Причем 44% респондентов сообщили, что в последнее время условия ухудшились.

В начале мая стало известно, что Борис Титов в своем докладе, подготовленном для президента России Владимира Путина, назвал бизнес заложником действующего законодательства.