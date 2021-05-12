СМИ узнали детали доклада Титова о бизнесе президенту

Российский бизнес оказался заложником действующего законодательства. В некоторых регионах через суд добиваются изъятия у предпринимателей объектов недвижимости, манипулируя исковой давностью. Как сообщил РБК, об этом говорится в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который он готовит для президента Владимира Путина. Документ журналистам предоставили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Авторы доклада утверждают, что игнорирование сроков исковой давности стало законной формой изъятия активов у бизнесменов. Закон предусматривает срок в три года, когда власти могут узнать о нарушении своих прав и к кому конкретно нужно предъявлять претензии.

В аппарате омбудсмена уточнили, что власти иногда игнорируют это требование и подают иски к предпринимателям, называя их строения незаконными. Суды встают на сторону властей и принимают решение о сносе.

В докладе говорится, что эту проблему может решить пленум Верховного суда. Он должен принять постановление с четким указанием, что требование сноса здания должно подчиняться исковой давности.

Бизнес-омбудсмен отметил, что решения о сносе суды применяют и к зданиям, построенным до 1996 года, когда первая часть Гражданского кодекса еще не вступила в силу. При этом Верховный суд уже принимал решение, что понятие «самовольная постройка» не может распространяться на эти объекты недвижимости.

Авторы доклада считают, что такая ситуация для бизнеса может нести катастрофический характер. Ожидается, что Борис Титов представит доклад президенту в конце мая.