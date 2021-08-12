Кандидаты в депутаты от КПРФ получили регистрационные удостоверения

Кандидаты в депутаты Госдумы и Мособлдумы от КПРФ получили свои регистрационные удостоверения. Как сообщили в пресс-службе партии, документы лично вручил первый секретарь МК КПРФ Николай Васильев.

Церемония вручения состоялась 9 августа. Удостоверения получили три человека. Кандидатами в Московскую областную думу стали Дмитрий Букликов и Егор Макаров. Представлять интересы в Государственной думе России будет Олег Емельянов — первый секретарь Раменского ГК КПРФ.

10 августа другой представитель партии, депутат Мособлдумы Александр Наумов встретился с жителями Домодедова. Они обратились к парламентарию за помощью. Большинство участников — пенсионеры, которым не хватает денег на ремонт и здоровье.

Есть и другие случаи: молодая мама двоих детей долго не может добиться от отца алиментов. Депутат выслушал все обращения и пообещал помочь в рамках своих возможностей.