Жители Домодедова рассказали о своих проблемах депутату от КПРФ

В Домодедове прошла встреча жителей с депутатом Мособлдумы, председателем комитета по местному самоуправлению и секретарем МК КПРФ Александром Наумовым. За помощью к парламентарию обратились люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Прием Наумов провел 10 августа в Домодедовском управлении соцзащиты населения. На нем присутствовали замначальника управления Ирина Мошихина, главный инспектор отдела социального обслуживания населения и по делам инвалидов Эмма Яковец и помощник депутата Анатолий Мирошников.

Большинство обратившихся к Наумову — пенсионеры, которым не хватает денег на лекарства, зубопротезирование и ремонт жилья.

Среди пришедших на прием были и местные жители средних лет. Например, мать двоих детей из Домодедова не может добиться назначения алиментов на детей и возможности использовать материнский капитал для оплаты обучения старшего сына в колледже.

Александр Наумов рассмотрел все обращения и принял решение об оказании помощи нуждающимся в рамках депутатских полномочий.