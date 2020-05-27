Более 3 млрд рублей выплатили подмосковным медикам, работающим с COVID-19

Медицинским работникам Подмосковья, работающим с COVID-19, назначили доплаты. Для этого выделяют средства из регионального и федерального бюджетов. На сегодняшний день медикам предоставили доплаты на общую сумму 3,3 миллиарда рублей.

Вопрос выплат медицинским сотрудникам обсудили на заседании комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Так, уже 16 270 медиков, работающих в стационарах с пациентами с COVID-19, получили выплаты. На это ушел один миллиард рублей.

На еще один вид выплат для медиков, работающих в стационарах с больными COVID-19, ушло 318,1 миллиона рублей. Эти выплаты рассчитывают в зависимости от среднемесячного дохода за девять месяцев 2019 года. В Подмосковье это 47 тысяч рублей. Эти деньги уже получили 16 274 работника.

Третий вид выплат начисляется работникам медицинских организаций, которые имеют риск инфицирования. То есть это те врачи, которые лечат пациентов с пневмонией, ОРВИ, а также имеющие риск инфицирования на рабочем месте (приемное отделение, рентгенологическое отделение и другие). Эти выплаты получили 38 208 медиков на общую сумму 1,9 миллиарда рублей.

Всего по всем трем видам выплат общая сумма составила 3,3 миллиарда рублей.

Вопрос по предоставлению средств решается главврачами учреждений. Также можно позвонить по телефонам горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или 8 (800) 550-50-30.

Подмосковные медики могут претендовать на три выплаты за лечение пациентов с COVID-19. У них разные условия начисления — за смену или по фиксированной ставке. Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова рассказала, как начисляются выплаты.