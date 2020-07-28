В Госдуме намерены поддержать законопроект Минфина, согласно которому изъятые неподтвержденные доходы будут перечисляться в Пенсионный фонд России (ПФР). Финансовое ведомство готовит соответствующие поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы страны.

Как сообщили газете «Известия» собственные источники, мера может быть принята из-за многомиллиардного дефицита ПФР. В соответствии с действующим законодательством сейчас в пользу государства взыскивается только приобретенное на неподтвержденные доходы имущество. В этом году ПФР впервые поручил 21,5 миллиарда рублей, вырученные за конфискованную у чиновников недвижимость. При этом Конституционный суд (КС) РФ еще в прошлом году подтвердил, что мера коснется любого россиянина, который не сумел подтвердить законность приобретения.

В Минфине «Известиям» подтвердили возможность уточнения перечня доходов ПФР, и работу над поправками. Законопроект уже внесен в правительство.

«В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <…> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения», — сообщили в пресс-службе министерства.

Поправки в Бюджетный кодекс синхронизируют его с Гражданским, и новые нормы могут вступить в силу уже в декабре 2019 года.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов сообщил изданию, что большинство партий поддержат инициативу Минфина, чтобы «заштопать» систему.

«Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает», — заявил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов предположил, что законопроект может напугать крупный бизнес, который начнет выводить деньги из страны. Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, коммунист Валентин Шурчанов приветствовал проект, и напомнил, что, по его данным, реальный дефицит ПФР составляет около 650 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что негосударственным пенсионным фондам могут разрешить вкладывать средства в драгоценные металлы.