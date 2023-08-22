Власть 22 августа 2023, 17:59 Реальные доходы россиян выросли за первые 6 месяцев 2023 года — Путин Путин: реальные доходы россиян выросли на 4,7% в первом полугодии 2023 года Фотобанк Московской области

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Реальные доходы россиян увеличились на 4,7% за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%», — сказал глава государства.

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Путин подчеркнул, что речь идет именно о доходах в реальном выражении, то есть с учетом инфляции. Хотя это усредненные данные, их все равно можно считать показателем, заявил президент. Средняя заработная плата по экономике выросла сопоставимыми темпами — на 4,2%, сообщил глава государства.

Путин также заявил главам регионов, что динамика зарплат — один из главных показателей эффективности действий их управленческих команд.

«Нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы», — подчеркнул президент.

Глава государства призвал не ослаблять внимание к повышению доходов работников бюджетной сферы. Их зарплаты должны расти, как и в среднем по экономике, обратил внимание Путин.