Деньги 14 августа 2023, 10:34 Количество россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей увеличилось на 2,5 млн «Известия»: россиян с зарплатой в 100 тысяч рублей стало больше на 7,4% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число россиян с ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей увеличилось за 2022 год. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на подсчеты FinExpertiza (на основе данных Росстата).

Всего граждан с доходом более 100 тысяч рублей оказалось около 10,9 миллиона по стране. При этом в 2022 году доля россиян с высоким доходом составила 7,4%. В сравнении с показателем 2021 года число выросло на треть, или на 2,5 миллиона.

Реклама

Эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эвана Голованова указала, что такие данные связаны с дефицитом квалифицированных работников.

У явления нашли положительные и отрицательные стороны. Например, увеличение платежеспособности россиян стало хорошим вкладом в экономику государства. Но этот факт может привести к потере контроля за ростом цен.

При этом номинальный доход не всегда отражает уровень реального благосостояния граждан. Поэтому величину зарплат необходимо сравнивать с ценами на рынке.

Средняя заработная плата в Нижегородской области выросла на 19,3% по сравнению с прошлогодними показателями и составила 54,3 тысячи рублей.