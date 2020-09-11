Досрочные выборы разных уровней проходят в России. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком дает «беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса».

Мы предоставили беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса — партий, самовыдвиженцев. [Существуют] все возможности для наблюдения. Мы широко распахнули наши двери Элла Памфилова.

«Мы никому не препятствуем. Мы имеем реальную политическую конкуренцию, что бы ни говорили», — подчеркнула Памфилова.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, в основном в регистрации отказывали тем кандидатам, которые не предоставляли или предоставляли не в полной мере пакет документов. Например, собирали недостаточное число подписей. Почти половина отказов приходится на самовыдвиженцев, около 3% — на кандидатов от партий. Чаще всего в этот раз не регистрировали людей, представляющих «Коммунистов России».

Руководитель ЦИК рассказала, что предварительные итоги голосования появятся после 20:00 13 сентября. Она отметила, что в условиях пандемии избирательным комиссиям работать стало сложнее, а вот для избирателей созданы все условия.

Выборы проходят сразу в 83 субъектах России. В стране открыты около 56 тысяч избирательных участков. Россияне выбирают губернаторов, депутатов и других представителей власти. Единый день голосования пройдет 13 сентября.