Трехдневное голосование началось в 83 регионах России

Единые дни голосования стартовали в российских регионах 11 сентября. Оно завершится 13 сентября, в воскресенье. Выборы проходят сразу в 83 субъектах России.

Всего в стране открылось порядка 56 избирательных участков. Одновременно пройдут около девяти тысяч выборов разного уровня: жители России проголосуют по 78 тысячам депутатских мандатов и другим должностям и назначениям.

В 20 регионах будут выбирать губернаторов — в Архангельской, Еврейской автономной, Иркутской, Калужской, Брянской, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тамбовской областях, в Пермском, Камчатском, Краснодарском краях, а также в Коми, Севастополе, Чувашии и Татарстане. В Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах главу региона определят региональные парламенты.

На Камчатке самыми первыми открылись 188 избирательных участков.

На должность главы региона претендуют пять кандидатов от партий «Справедливая Россия», «Партия роста», ЛДПР и «Патриоты России». Победителю нужно будет набрать 50% плюс один голос избирателей. Выборы проводятся также и в труднодоступных местах: в оленеводческих бригадах, на маяках, метеостанциях, погранзаставах, горнодобывающих предприятиях и в заповедниках, а также на морских судах.

Трехдневное голосование продлится в тех регионах, где выбирают глав субъектов, депутатов законодательных собраний и депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах, сообщает «Российская газета». ЦИК решил воспользоваться правом расширить единый день голосования в связи с эпидемической ситуацией в стране. По мнению главы комитета Эллы Памфиловой, это поможет не создавать столпотворение на избирательных участках.

«Голосование растянули на три дня в первую очередь для того, чтобы не допустить скученности, столпотворения и, как следствие, вероятного заражения людей», — заявила Памфилова.

На всех избирательных участках обеспечили полную безопасность граждан, а сотрудников комиссий снабдили перчатками, масками, защитными экранами и антисептиками.

В двух избирательных округах жители смогут проголосовать через интернет. Речь идет о 110-м Сеймском одномандатном округе в Курской области и 194-м — Ярославском округе. Жители отдадут свои голоса за выбранного кандидата с помощью дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Технологию разработали специалисты «Ростелекома» по заказу ЦИК. Такой способ голосования выбрали 13 186 жителей Курской области и 18 385 ярославцев.