Власть 29 июня 2023, 00:09 Развожаев рассказал, почему оцепили Солдатский пляж в Севастополе Глава Севастополя Развожаев: Солдатский пляж оцепили и-за снаряда ВОВ Herson Rodriguez / Unsplash

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В Севастополе оцепили Солдатский пляж, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, там обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Речь идет об артиллерийском снаряде.

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«Сейчас пляж оцеплен, ждут прибытия полиции и МЧС. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Доверяйте информации только из официальных источников», — обратился к горожанам Михаил Развожаев.

Позже он добавил, что прибывшие на место оперативные службы подняли из воды советскую мину калибра 82 миллиметра. Обследованием занимались специалисты водолазного подразделения МЧС по Севастополю. Состояние снаряда позволило его транспортировать, мину уничтожат на полигоне.

«Такие находки не редкость в Севастополе, так как из открытого моря в результатах штормов, приливов и течений может прибить снаряды времен ВОВ к берегу. Как вышло и в этот раз», — объяснил Развожаев.

Губернатор поблагодарил экстренные службы за оперативность, а севастопольцев — за проявленную бдительность.

В начале мая в Химках обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Во время земляных работ на своем участке ее обнаружил дачник из СНТ «Жилино».