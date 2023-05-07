Подмосковье 07 мая 2023, 15:10 Авиабомбу времен ВОВ обезвредили в Химках

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Житель СНТ Жилино поселения Лунево в Химках обнаружил ржавый снаряд во время работ экскаватором на участке. Прибывшие на место спасатели установили, что это авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Снаряд вывезла и обезвредила группа разминирования Химкинского военкомата.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или службу спасения по телефону 112. Находку нельзя трогать, вскрывать или перемещать.

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