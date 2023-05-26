Власть 26 мая 2023, 14:19 Развивать военное сотрудничество Россию и Белоруссию вынудило враждебное окружение Песков: Россия и Белоруссия продолжат укреплять отношения, в том числе в военной сфере РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия продолжат укреплять и развивать отношения. Сотрудничество необходимо и в военной сфере, на фоне нарастающей враждебности со стороны других стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма <…> враждебными, — проявлениями со стороны соседних для нее государств», — отметил Песков.

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Он подчеркнул, что Кремль знает об агрессивных заявлениях в адрес Белоруссии, в том числе и о вмешательстве во внутренние дела республики.

Песков добавил, что недружественное окружение требует укрепления союзнических отношений, в том числе и в военной сфере.

Пресс-секретарь Владимира Путина оставил без ответа вопрос о том, действительно ли начался процесс перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.

В четверг президент республики Александр Лукашенко заявил о перемещении ядерных боеприпасов.