26 мая 2023, 14:19
Развивать военное сотрудничество Россию и Белоруссию вынудило враждебное окружение
Песков: Россия и Белоруссия продолжат укреплять отношения, в том числе в военной сфере
Россия и Белоруссия продолжат укреплять и развивать отношения. Сотрудничество необходимо и в военной сфере, на фоне нарастающей враждебности со стороны других стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма <…> враждебными, — проявлениями со стороны соседних для нее государств», — отметил Песков.
Реклама
Он подчеркнул, что Кремль знает об агрессивных заявлениях в адрес Белоруссии, в том числе и о вмешательстве во внутренние дела республики.
Песков добавил, что недружественное окружение требует укрепления союзнических отношений, в том числе и в военной сфере.
Пресс-секретарь Владимира Путина оставил без ответа вопрос о том, действительно ли начался процесс перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.
В четверг президент республики Александр Лукашенко заявил о перемещении ядерных боеприпасов.
Белоруссия
Военные
Россия
Оружие
Реклама
Реклама