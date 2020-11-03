Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ведомство зафиксировало попытки американских властей расколоть сотрудничество России и Китая. Вашингтон хочет внести разлад в работу ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

Об этом руководитель СВР рассказал в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. По словам Нарышкина, Госдепартамент США предпринимает различные провокации.

«Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, государственного департамента беседуют со своими партнерами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество», — сказал Нарышкин.

Глава СВР отметил, что не видит желания Вашингтона улучшить отношения с Москвой после выборов. Россия заинтересована в более широком диалоге и равноправном сотрудничестве между двумя странами.

«Но, к сожалению, мы пока не видим признаков того, чтобы такой подход обнаруживался и в американском политическом сегменте. Это касается и демократической, и республиканской части», — сказал Сергей Нарышкин.

Ранее руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что победа Джо Байдена на президентских выборах в США приведет к глобальным изменениям в российском истеблишменте.