Политолог: победа Байдена приведет к глобальным изменениям в российском истеблишменте

«Победа Байдена приведет к глобальным изменениям в российском истеблишменте», — предположил специалист.

По его словам, часть элит обретет силу, поскольку российский бизнес завязан на США. Он добавил, что Байден может завершить экономическую войну с КНР и тогда в России увеличится нефтедобыча. При этом есть вероятность, что политик может ввести дополнительный пакет ограничений против семей российских бизнесменов.