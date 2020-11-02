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    02 ноября 2020, 11:36

    Политолог: победа Байдена приведет к глобальным изменениям в российском истеблишменте

    Артур Блянихов

    Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал ИА Ura.ru, что ждет Россию, если президентом США станет Джо Байден.

    «Победа Байдена приведет к глобальным изменениям в российском истеблишменте», — предположил специалист.

    По его словам, часть элит обретет силу, поскольку российский бизнес завязан на США. Он добавил, что Байден может завершить экономическую войну с КНР и тогда в России увеличится нефтедобыча. При этом есть вероятность, что политик может ввести дополнительный пакет ограничений против семей российских бизнесменов.