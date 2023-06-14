Важное 14 июня 2023, 07:58 Один человек пострадал при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ Власти сообщили об обстреле Новой Каховки в Херсонской области ВСУ, один человек пострадал РИА «Новости»

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Украинские силы обстреляли Новую Каховку Херсонской области. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщила в администрация городского округа в своем Telegram-канале.

«Ранним утром сегодня, 14 июня, жилые кварталы Новой Каховки вновь были обстреляны артиллерией укронацистов. В результате прилета в жилой дом по улице Букина, 30 есть пострадавший», — сказано в сообщении.

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Скорая помощь уже выехала на место ЧП. Уточняется, что в результате атаки электроснабжение в Плодовом оказалось нарушено. Аварийная служба Новокаховского РЭСа занимается ликвидацией повреждений, уточнили в едином диспетчерском центре города.

Тем временем Херсонская область продолжает справляться с последствиями подтоплений, которые произошли в результате разрушения Каховской ГЭС. За последние сутки эвакуировали 142 человека с затопленных территорий Алешкинского, Новокаховского, Голопристанского муниципальных округов региона.

Специалисты провели обработку пяти четырехэтажен в Новой Каховке, оттуда вывезли 102 кубометра мусора. Ранее когда спасатели вывозили людей из Херсонской области, они попали под обстрел ВСУ.