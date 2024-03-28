Власть 28 марта 2024, 02:35 «Разница более чем в 10 раз». Путин сравнил военные бюджеты США и России Путин: США тратят на оборону 40% от мировых военных расходов, Россия — 3,5% Министерство обороны Армении

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Президент России Владимир Путин во время общения с военными летчиками в Торжке рассказал, какие суммы США тратят на оборону. Военный бюджет этой страны более чем в 10 раз превышает российский. Слова президента привело РИА «Новости».

«США тратят на оборонные расходы примерно 40% от общемировых расходов на оборонку, 39% общемировых расходов — это США, а Россия — 3,5%», — заявил Путин.

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При этом относительно национального ВВП Россия тратит больше. В 2022 году США потратили на оборонный бюджет 3,5% ВВП, Россия — 4%, Израиль — 4,5%, а Украина — 33,5%. Но в абсолютно величинах разница огромная. В 2022 году США направили в военный бюджет 811 миллиардов долларов, а Россия — 72 миллиарда.

«Разница ощутимая — больше, чем в 10 раз», — заявил Путин.

Ранее Путин назвал «бредом» заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.