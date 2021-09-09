Разговоры о кандидате на пост главы МЧС в Кремле назвали преждевременными

В Кремле указали на неуместность вопроса о том, кто займет пост главы МЧС России после гибели Евгения Зиничева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

Песков подчеркнул, что «пока нет никакого понимания» о новом кандидате на должность руководителя ведомства.

«Сейчас неуместно такие вопросы задавать», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что принимать участие в похоронах Зиничева в Санкт-Петербурге Путин не планирует.

Глава государства, напомнила «Фонтанка.ру», должен посетить церемонию прощания с погибшим министром в Москве 10 сентября. В тот же день Зиничева похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске — он попытался спасти режиссера Александра Мельника. Президент РФ подчеркнул, что глава МЧС до конца исполнил свой долг. Указом Путина от 9 сентября Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно.