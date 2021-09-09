Путин: глава МЧС Зиничев до конца исполнил свой долг

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, пытаясь спасти человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщил RT.

Глава государства отметил, что МЧС создавалось и существует для того, чтобы помогать людям и спасть их.

«Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», — сказал Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа».

Путин в четверг посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Он награжден за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Глава государства назвал гибель Зиничева невосполнимой утратой. Президент планирует лично проститься с главой МЧС, сообщили ранее в Кремле.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября. Похороны состоятся в тот же день в Санкт-Петербурге.

Зиничев погиб на учениях в Норильске 8 сентября, спасая режиссера Александра Мельника. Документалист поскользнулся и упал с обрыва, глава МЧС бросился спасать его, прыгнув в воду, но разбился о камень. Кинорежиссер тоже скончался.