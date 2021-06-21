Разговор о бесплатном тестировании в РФ на антитела к коронавирусу пока не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается анализов — это недешевое удовольствие. Разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, насколько я знаю», — приводит РБК слова руководителя кремлевской пресс-службы.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин постоянно получает доклады из оперативного штаба правительства по борьбе с пандемией коронавируса и от глав регионов о том, как развивается ситуация с ковидом. Ему также сообщают и о ходе вакцинации. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что тенденции по коронавирусу в стране скорее плохие, чем хорошие.

За прошедшие сутки российские медики выявили 17 378 новых случаев ковида в 84 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 5 334 204. Со вчерашнего дня от ковида в России умерли еще 440 человек. За все время пандемии COVID-19 унес 129 801 жизнь.