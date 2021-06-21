Число умерших от ковида в России приблизилось к 130 тысячам

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли еще 440 человек. За все время пандемии COVID-19 унес уже 129 801 жизнь. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

За прошедшие сутки российские медики выявили 17 378 новых случаев ковида в 84 регионах. Более 15% из них были бессимптомными. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 5 334 204. В течение 24 часов выздоровел 8361 человек. Всего — 4 878 333.

Эпицентр пандемии по-прежнему находится в Москве — суточный прирост заболевших в столице составил 7584 случая, в Московской области — 1811, в Санкт-Петербурге — 1046.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 8 570 008 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация в России ухудшилась в начале лета. В стране зафиксировали резкий рост числа заболевших. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян ранее рассказал, что так будет продолжаться еще около трех недель. По словам Тавадяна, улучшения начнутся через два месяца, в течение которых количество ежесуточно выявляемых случаев болезни будет держаться примерно на одном уровне.

Масштабная вакцинация в России идет полным ходом с декабря. Как отметила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова, на прошлой неделе в регионе привились более 60 тысяч человек.