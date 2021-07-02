Разбившегося на самокате мэра Кисловодска начали выводить из комы

Врачи начали постепенно приводить в сознание главу Кисловодска Александра Курбатова. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, упав с электросамоката. Мэр проходит лечение в медицинском центре им. Бурденко в Москве.

«На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы. Специалисты отмечают, что организм положительно реагирует на лечение», — сообщили ТАСС в администрации Кисловодска.

После нормализации состояния пациента будет принято решение о необходимости дальнейших хирургических операций, добавили там.

В День России 12 июня Курбатов упал с электросамоката, получив тяжелую травму головы, ушибы легких и колена. В реанимацию его доставили без сознания и сделали первую операцию.

Когда состояние мэра стабилизировалось, его направили спецбортом МЧС в Москву. На период лечения обязанности главы Кисловодска исполняет заместитель Курбатова Вячеслав Сергиенко.

Александр Курбатов родился 6 мая 1970 года в Ставропольском крае. Там же окончил медицинский институт по специальности «хирургия», затем — клиническую ординатуру университета им. Пирогова в Москве.

Мэром Кисловодска Курбатов был избран в декабре 2015 года.