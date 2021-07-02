Разбившегося на самокате мэра Кисловодска начали выводить из комы
Врачи начали постепенно приводить в сознание главу Кисловодска Александра Курбатова. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, упав с электросамоката. Мэр проходит лечение в медицинском центре им. Бурденко в Москве.
«На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы. Специалисты отмечают, что организм положительно реагирует на лечение», — сообщили ТАСС в администрации Кисловодска.
После нормализации состояния пациента будет принято решение о необходимости дальнейших хирургических операций, добавили там.
В День России 12 июня Курбатов упал с электросамоката, получив тяжелую травму головы, ушибы легких и колена. В реанимацию его доставили без сознания и сделали первую операцию.
Когда состояние мэра стабилизировалось, его направили спецбортом МЧС в Москву. На период лечения обязанности главы Кисловодска исполняет заместитель Курбатова Вячеслав Сергиенко.
Александр Курбатов родился 6 мая 1970 года в Ставропольском крае. Там же окончил медицинский институт по специальности «хирургия», затем — клиническую ординатуру университета им. Пирогова в Москве.
Мэром Кисловодска Курбатов был избран в декабре 2015 года.