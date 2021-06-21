Стало известно о состоянии упавшего с самоката главы Кисловодска

Глава Кисловодска Александр Курбатов, который упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы, все еще в искусственной коме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Он в Москве в искусственной коме, под наблюдением врачей», — сказал в пресс-службе администрации Кисловодска ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что пока речи о повторной операции нет.

Курбатов 12 июня в Кисловодске не справился с управлением электросамоката, упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Без сознания его доставили в реанимацию местной больницы. Там врачи провели операцию.

После того, как состояние стабилизировалось, мэра перевезли на лечение в Москву. Он находится в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко. Из-за тяжелого состояния медики ввели пациента в искусственную кому.

Пока обязанности главы Кисловодска выполняет первый замглавы администрации города Вячеслав Сергиенко. Семья Курбатова выразила огромную благодарность жителям Кисловодска за поддержку.