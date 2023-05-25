25 мая 2023, 14:04
Распространение «неправильных» карт России сделали наказуемым
Госдума приняла закон о штрафах и арестах за карты с неправильными границами России
Закон о наказании за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России, прошел второе и третье чтение в Госдуме. Об этом сообщили в трансляции на сайте нижней палаты российского парламента.
Теперь за распространение «неправильных» географических карт нарушителями придется заплатить штраф в размере до одного миллиона рублей или отправиться под арест на срок до 15 суток.
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Первое чтение законопроекта прошло в декабре 2022 года. Он предусматривает поправки к федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь к экстремистским материалам отнесут все публично демонстрируемые документы, в которых неправильно указаны российские границы.
Перед принятием законопроекта Минюст предложил уточнить понятие «неправильных» карт, указав, что экстремистскими должны признаваться материалы, где границы России указаны неверно с целью оспаривания территориальной целостности страны. В противном случае под статью подпадут учебные пособия и географические карты, выпущенные до 2014 года.
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