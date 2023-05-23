Власть 23 мая 2023, 09:26 Минюст предложил ограничить понятие «неправильных» карт России Минюст предложил не считать экстремистскими появившиеся до 2014 года карты России РИА «Новости»

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Министерство юстиции подготовил поправку к проекту закона, который предлагает признавать экстремистскими материалами оспаривающие территориальную целостность страны географические карты. Ведомство подчеркнуло, что считать экстремистскими картографические изображения можно только при изначальном умысле исказить государственные границы России. Текст документа и сопроводительные материалы оказались в распоряжении РБК.

Законопроект, к которому подготовили поправку, рассмотрели в первом чтении еще 20 декабря 2022 года. Его авторы выступили с идеей расширить понятие «экстремистские материалы» в законе «О противодействии экстремистской деятельности».

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Они заявили, что такими надо называть картографические и другие изображения или продукцию, которые оспаривают территориальную целостность России. У этого документа появился законопроект-спутник. В последнем говорится о необходимости введения штрафов за распространение подобных карт в размере до одного миллиона рублей.

Правительство же захотело изменить формулировку на «картографические материалы, другие материалы, изображения, продукция, в которых на момент их создания сведения о государственной границе Российской Федерации заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности Российской Федерации». Поправку Минюста поддержали в ФСБ, МВД, Минфине, Минэкономразвития и Росреестре.