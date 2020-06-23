Раскрыты планы Путина на день парада Победы

Путин 24 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и примет парад Победы. Потом российский лидер встретится с главами иностранных государств в Кремле и вручит государственные премии выдающимся россиянам.

«24 июня в Москве, на Красной площади, президент России — верховный главнокомандующий ВС Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Кремля.

После этого Путин примет лидеров иностранных государств в Большом Кремлевском дворце и вручит государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и благотворительности и правозащиты.

В этом году парад Победы решили перенести с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса, чтобы не подвергать людей опасности. На праздник в Москву прилетят лидеры около 10 государств и нескольких международных организаций.