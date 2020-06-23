Песков перечислил иностранных гостей парада Победы

На предстоящий парад Победы в Москву приедут руководители около 10 государств и ряда международных организаций. При этом Кремль принимает отказы мировых лидеров, которые по ряду причин не могут присутствовать на торжественном мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств о том, что они хотели бы, подтверждали свою готовность принять участие в торжествах, но не смогут по тем или иным причинам», — привел слова представителя Кремля ТАСС.

Песков отметил, что руководители некоторых государств не могут приехать в Москву из-за введенных в их странах ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако при этом он выразил всем признательность за готовность приехать и разделить радость празднования 75-летия Победы.

На торжественные мероприятия, которые пройдут в Москве в ближайшую среду, 24 июня, приедут главы Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Абхазии, Южной Осетии. Ожидается визит сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Кроме того, на параде Победы будут присутствовать исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне парад изначально планировали провести по традиции 9 мая. Но из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин перенес его до стабилизации эпидемической обстановки. По рекомендации специалистов российский лидер выбрал дату 24 июня. Своим указом он сделал этот день выходным.

Репетиции парада Победы начались еще на прошлой неделе. По Красной площади пройдут около 14 тысяч военных и проедет более 200 единиц военной техники. Для воздушных выступлений в небо поднимутся 75 самолетов и вертолетов.

Посмотреть телетрансляцию парада Победы можно на всех федеральных каналах. Она начнется в 10:00.