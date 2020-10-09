Раненых в Нагорном Карабахе журналистов перевезут в Ереван

Российских журналистов, которые пострадали при обстреле храма в Нагорном Карабахе, перевезут в Ереван. Представителей прессы доставят туда, когда они будут транспортабельны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что один из журналистов сейчас в тяжелом состоянии. Слова дипломата привел ТАСС.

«Ему делают операцию. <...> Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — подчеркнула Захарова.

Состояние двух других журналистов врачи оценили как средней тяжести. Вскоре их тоже будут оперировать. Российское посольство в Ереване поддерживает связь с МИД Армении в связи со случившимся.

Журналисты пострадали в городе Шуши, который находится недалеко от Степанкерта. За жизнь главного редактора портала «Сегодня.ру», военного обозревателя Юрия Котенка борются врачи. Ранен корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов. Третьим пострадавшим мог стать проводник.

Одной из целей азербайджанских войск, по имеющимся данным, стал символ города — Собор Сурб Казанчецоц. Это уже не первый налет на храм.