При обстреле главного храма Карабаха пострадали российские журналисты. Что известно?

При обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе пострадали три российских журналиста. Главы государств уже не одну неделю говорят о том, что готовы к мирным переговорам, если обе стороны завершат военные действия. Однако спорные территории непризнанной республики и их мирное население продолжает страдать от обстрелов.

Сегодня азербайджанские войска обстреляли город Шуши в Нагорном Карабахе. Во время обстрела пострадали российские журналисты. Один из раненых — главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель Юрий Котенок. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Другой раненый российский корреспондент — сотрудник сайта «Офицеры России» Левон Арзанов. Третьим пострадавшим россиянином, по данным военного корреспондента Издательского дома «Комсомольская правда» Александра Коца, мог быть проводник. По его информации, всего в этом налете пострадали 10 человек.

Медсестра больницы Шуши, куда доставили пострадавших, рассказала о том, что всех уже увезли в Степанакерт.

«У одного перелом, оперировать будут, у другого перевязка, у обоих — осколочные ранения», — сказала она.

Посол Армении в России Вардан Тогонян рассказал, что в случае Котенка речь, вероятнее всего, идет об осколочном ранении. В больницу его доставили в сознании, позже готовы доставить в Ереван или в Москву — для этого посольство готово предоставить специальный реаниамационный борт. Состояние двух других пострадавших оценивается как нетяжелое, помощь им оказывается на месте.

Теракт

Как пишет «Sputnik.Армения», одной из целей был символ города Собор Сурб Казанчецоц (Собор Святого Христа Всеспасителя). В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что не целятся по историческим, культурным и религиозным сооружениям. По сообщениям Александра Коца, это был уже второй налет на храм.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назвал обстрел храма террористическим актом. Он также пообещал восстановить святыню в ближайшее время.

«Срочно: мы только вернулись из церкви в Шуши в 20 километрах от Степанакерта. По церкви ударили несколько часов назад, ужасающие разрушения внутри. Слава богу, дети и родители, которые прятались в подвале, не пострадали», — говорится в публикации.

Древний храм Карабаха

Построен собор был во второй половине XIX века на средства местных жителей. В 1920 году произошла Шушинская резня — часть нагорно-карабахского конфликта, в котором была вырезана большая часть армянского населения Шуши и разрушены армянские постройки. После этого храм перестал действовать.

Источник фото: РИА «Новости»

Во времена Советского Союза храм использовали как амбар и гараж, а во время Карабахской войны (1988-1994) азербайджанская сторона использовала его как склад ракет. Уже тогда постройка была сильно повреждена, у нее отсутствовал купол.

К 1998 году храм восстановили, до октября 2020 года он оставался действующей церковью. В первом обстреле 8 октября, по свидетельствам очевидцев, пострадал купол храма, второй налет полностью его уничтожил.