Власть 22 декабря 2022, 13:10 Ранение Рогозина не напугало чиновников от посещения новых регионов России Представитель Кремля Песков назвал обязанностью чиновников посещение новых регионов РИА «Новости»

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Риски не остановят российских чиновников и добровольцев от посещения новых регионов России. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ранение бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина при обстреле ВСУ Донецка.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что серьезные риски сохранились в некоторых районах Донбасса. Но обязанность чиновников посещать регионы страны никто не отменял.

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«Чиновники обязаны туда ездить. Помимо этого, есть и огромное количество добровольцев и добровольческих организаций, которые тоже оказывают неоценимую помощь», — заявил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что опасность не должна мешать сотрудникам аппаратов всех уровней выполнять свои обязанности и не напугает тех, кто приезжает в новые регионы с гуманитарными миссиями по зову сердца.

Бывший глава Роскосмоса и действующий руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение в свой день рождения. Вместе с коллегами и знакомыми он отмечал праздник в расположенном в донецкой гостинице ресторане, когда украинские боевики открыли огонь.

В своем Telegram-канале Рогозин сообщил, что получил сквозное ранение около правой лопатки осколком размером три на четыре миллиметра. Бывший глава Роскосмоса добавил, что в ближайшее время его ждет операция.

Рогозин признался, что гостиница ранее не попадала под обстрелы ВСУ. Он не исключил, что кто-то намеренной передал украинским военным координаты.