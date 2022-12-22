Общество 22 декабря 2022, 09:42 «Предстоит операция». Рогозин раскрыл подробности своего ранения при обстреле Экс-глава Роскосмоса Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения РИА «Новости»

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Бывшему главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в ближайшее время предстоит операция после ранения, полученного при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Металлический осколок вошел выше правой лопатки, размер 3×4 миллиметра. Ранение, предстоит операция. Еще несколько близких людей пострадали», — написал он.

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Рогозин отметил, что в момент атаки он находился вместе со знакомой компанией в гостинице в Ленинском районе Донецка.

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«Была рабочая встреча, в спокойной обстановке, узким кругом после возвращения с места дислокации одного из добровольческих подразделений. За последние восемь лет это место ни разу не обстреливали, мы жили здесь последние месяцы», — продолжил он.

Бывший глава корпорации предположил, что кто-то намеренно передал украинским военным координаты гостиницы.

«Били калибром 120 или 150 миллиметров, следствие определит кто и откуда. Кто-то слил информацию места, где мы находились», — заключил Рогозин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев также предположил, что местонахождение Рогозина обстреляли по чьей-то наводке.