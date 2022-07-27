Рамзана Кадырова наградили орденом Александра Невского

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воспринимает свое награждение орденом Александра Невского как аванс. В своем Telegram-канале он пообещал, что продолжит и дальше служить во благо России.

Кадыров назвал огромной честью получение награды от Владимира Путина.

«Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию нашего региона! Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России», — заявил глава Чечни.

Глава республики отметил, что удостоился награды за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни и эффективное решение задач, «имеющих важное государственное значение».

На прошлой неделе Владимир Путин вручил орден Александра Невского президенту Узбекистана Шавката Мирзиеева. Он получил награду за заслуги по укреплению отношений между двумя странами.