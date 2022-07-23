Путин наградил президента Узбекистана Мирзиеева орденом Невского

Президент России Владимир Путин наградил узбекского коллегу Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката Миромоновича — президента Республики Узбекистан», — говорится в тексте указа российского лидера.

Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана в декабре 2016 года, до этого он 13 лет занимал пост премьер-министра республики, написал RT.

Ранее узбекский лидер пожаловался, что в современном мире не хватает диалога и доверия между странами на глобальном уровне.

После начала специальной операции РФ на Украине Мирзиеев выступил в поддержку действий России. Кроме того, он заявил о планах еще сильнее развивать межгосударственное партнерство во всех сферах.