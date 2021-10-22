Ракова не увидела позитивных перспектив с коронавирусом в Москве

Эпидемиологическая обстановка в Москве остается крайне напряженной. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова призвала не делать преждевременных позитивных прогнозов. По ее словам, никаких сдвигов к улучшению ситуации с коронавирусом в городе пока нет.

«Меры у нас будут введены целиком только с 28 октября, поэтому, конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится», — отметила Ракова в эфире «Москва 24».

Ракова подчеркнула, что уже шесть недель кряду в Москве фиксируется рост заболеваемости COVID-19, она увеличивается на 30% каждую неделю. Из-за этого возникает огромная нагрузка на городскую медицинскую сеть. Однако заммэра заверила, что коек для заболевших в Москве пока хватает, и есть возможность не отвлекать стационары от оказания плановой помощи.

«Я думаю, что ситуация пока вряд ли улучшится у нас, но на сегодняшний день запас конечного фонда, в том числе реанимационного, достаточный, чтобы оказать необходимую помощь всем», — сказала Ракова.

В пятницу, 22 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже к концу текущей недели показатели по коронавирусу могут стать рекордными с начала пандемии. Он также отметил: QR-коды вводятся для того, чтобы население города постепенно привыкало к необходимости вакцинации.