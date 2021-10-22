Собянин объяснил разницу между введением нерабочих дней и QR-кодами

Разница между QR-кодами и введением нерабочих дней существенная. Так эти меры отвечают за разные вещи. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам градоначальника, QR-коды не дадут такого эффекта для снижения заболеваемости COVID-19, как нерабочие дни.

«Надо понимать, что QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что нужно вакцинироваться. Этот период вхождения в ситуацию, когда все больше и больше людей должно привиться, оно требует месяцы, не недели даже, а месяцы», — сказал он.

Собянин уточнил, что для того, чтобы пройти полный курс вакцинации, понадобится больше месяца. Нерабочие дни дают разрыв цепочек, так как это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно принять меры, чтобы снизить уровень заболеваемости, пояснил мэр.

Он также обратил внимание, что коды не имеет смысла вводить на неделю, для этого нужно как минимум полгода.

Ранее власти Москвы, сообщили, что такси и каршеринг будут работать в обычном режиме в нерабочие дни. Но на всех видах транспорта будут усилены меры санитарного контроля