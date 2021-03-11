Захарова пошутила над реакцией Twitter на замедление работы в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Twitter после того, как Роскомнадзор замедлил работу соцсети в наказание за неудаление противоправного контента.

В компании заявили, что их беспокоят попытки ограничить «общественную дискуссию» в Сети.

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает», — пошутила в Facebook Захарова.

Роскомнадзор замедлил работу соцсети на мобильных гаджетах и стационарных устройствах после систематических нарушений российских законов, касающихся пропаганды незаконного поведения.