Работающим с ковидными пациентами медикам могут продлить срок выплат

Кабинет министров рассматривает продление доплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19, на 2021 год. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

По его словам, средства на выплаты имеются в резервном фонде правительства, передает ТАСС.

«Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники [будут] работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования», — сообщил Силуанов.

В конце сентября вице-премьер Татьяна Голикова предложила Владимиру Путину выплачивать врачам за фактическую работу с зараженными коронавирусом дополнительные деньги до 1 января 2021 года.

Ранее Фонд социального страхования сообщил, что заболевшие коронавирусом медики получили страховые выплаты почти на семь миллиардов рублей, сообщает газета «Известия». В частности, если вирус привел к временной нетрудоспособности, размер компенсации составляет 68,8 тысячи рублей.