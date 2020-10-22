Работающим с ковидными пациентами медикам могут продлить срок выплат
По его словам, средства на выплаты имеются в резервном фонде правительства, передает ТАСС.
«Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники [будут] работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования», — сообщил Силуанов.
В конце сентября вице-премьер Татьяна Голикова предложила Владимиру Путину выплачивать врачам за фактическую работу с зараженными коронавирусом дополнительные деньги до 1 января 2021 года.
Ранее Фонд социального страхования сообщил, что заболевшие коронавирусом медики получили страховые выплаты почти на семь миллиардов рублей, сообщает газета «Известия». В частности, если вирус привел к временной нетрудоспособности, размер компенсации составляет 68,8 тысячи рублей.