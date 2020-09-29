Выплаты врачам за фактическую работу с зараженными коронавирусом предложили продлить в России

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила выплачивать дополнительные деньги врачам за фактическую работу с коронавирусными больными до 1 января 2021 года. Такой идеей она поделилась во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение по выплатам будет предложено исходя из будущей эпидситуации», — приводит ТАСС слова Голиковой. Вице-премьер подчеркнула, что социальные выплаты в размере стоимости труда за смену должны распространяться на всех, кто работает с инфицированными, — от врачей до водителей скорой помощи.

Путин распорядился сохранить порядок выплат российским медикам, которые лечат пациентов с COVID-19, в октябре. После этого срока работу по выплатам необходимо организовать так, как договорились с профессиональным сообществом.

За минувшие 24 часа медики выявили 8232 случая COVID-19. По словам Голиковой, суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в России вырос в 1,7 раза.