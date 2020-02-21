Российские губернаторы рассказали, как работается с президентом

С бывшим губернатором Камчатки Михаилом Машковцевым Путин проводил личные встречи, чтобы обсудить проблемы региона. Так удалось решить вопросы рыболовства, поставок топлива и другие.

Губернатору Иркутской области Сергею Левченко пришлось уйти в отставку после летних паводков в Тулуне. Президент отметил, что Левченко не смог оперативно и четко решить проблемы ЧС. Кроме того, при Левченко пришел в упадок иркутский аэропорт. Оправдать ожидания Путина экс-губернатору удалось в газовой области. Сейчас продолжается работа по обустройству центра газодобычи в Иркутской области, начатая Левченко.

Назначенный в 2016 году губернатором Республики Коми Сергей Галликов решил проблемы энергоснабжения в регионе. Также при нем прошел пик закрытия шахт.

Избранный в сентябре 2019 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин прислушался к совету Путина встретиться с жителями. К моменту встречи с президентом он успел пообщаться с населением каждого района области.

«Сегодня по тем программам, которые с Вами обсуждали по развитию социальной сферы, мы очень активно движемся вперед. Изыскиваем дополнительные средства и возможности для поддержания наших социальных проектов, мер социальной поддержки регионального значения», — доложил Бабушкин. Эксперты ответили рост его авторитета среди населения.