Власть 18 января 2023, 15:46 Работа предприятий ОПК останется востребованной после спецоперации Путин заверил, что после окончания СВО работа Обуховского завода будет востребована РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин посетил Обуховский завод, который входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Российский лидер заверил сотрудников, что их работа останется востребованной и после окончания специальной военной операции.

Глава государства напомнил, как в 90-е годы предприятие оказалось в тяжелом положении. Он отметил, что кластер является историческим, но многое здесь создали заново. С 2013 года на заводе дополнительно приняли решение о возрождении развития предприятия. Поэтому, пояснил Путин, задолго до спецоперации в стране начали воссоздавать оборонную промышленность.

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По его словам, концерн производит важную продукцию, которая востребована даже на мировых рынках.

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«Сейчас она нужна прежде всего для российской армии. Ничего подобного, никаких обвалов не ожидается. Тем более что вся техника большого цикла, все контракты, договоры заключены», — добавил российский лидер.

В День прорыва блокады Ленинграда Путин приехал с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Первым делом президент возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень».