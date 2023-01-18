Важное 18 января 2023, 10:59 Путин возложил цветы к мемориалу в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда Президент Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» в Ленинградской области РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Он сразу же отправился к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области и возложил там цветы в память о прорыве блокады Ленинграда. Об этом сообщил RT.

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Глава государства у мемориала памяти павшим воинам встретился с губернатором региона Александром Дрозденко, уточнил ТАСС. Путин возложил букет из красных роз с черной лентой к основанию памятника. В это время горнист почетного караула сыграл мелодию из песни Льва Гурова «Тишина».

Российский лидер не раз рассказывал, что в годы Великой Отечественной войны на Невском пятачке воевал его отец — Владимир Спиридонович Путин. В этом месте главу семейства тяжело ранили, но его спас боевой товарищ. Он на своих плечах переправил Путина-старшего на правый берег реки, где располагался госпиталь.

Мама президента России — Мария Путина — провела всю блокаду Ленинграда в самом городе. Там в 1942 году скончался старший брат российского лидера Виктор, он подхватил дифтерию. Виктора Путина похоронили на Пискаревском мемориальном кладбище.

Путин в ходе визита в Петербург посетил и Пискаревское кладбище, далее он отправится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В последнем российский лидер проведет встречу с представителями общественных патриотических объединений и местными жителями. Также планируется его поездка на Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей».