Рабочая группа по поправкам в Конституцию призвала определить роль Госсовета

Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию России назвала определение роли и статуса Госсовета одним из ключевых вопросов. Об этом говорится в письме группы президенту РФ Владимиру Путину.

«Одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Госсовета. Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм. При этом он не должен повторять роль Совета Федерации», — приводит «Интерфакс» текст документа.

Члены рабочей группы также считают, что при усилении конституционных гарантий необходимо сохранить уважение к базовым принципам международного права и закрепить в Конституции принцип единства государственной и муниципальной властей.

Путин во время послания Федеральному собранию 15 января заявил, что пришло время внести в российскую Конституцию поправки. Согласно изменениям, основной закон РФ будет иметь приоритет над международным законодательством. В связи с этим глава государства подписал распоряжение о создании рабочей группы по решению этого вопроса.