Рабочая группа рассказала о процессе изменения Конституции РФ

Поправки в Конституцию РФ, которые президент Владимир Путин предложил в ходе послания к Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности. Их разработкой занимались государственно-правовое управление президента и сопредседатели рабочей группы. Законопроект сформулирован с учетом юридических тонкостей.

В ближайшее время рабочая группа предложит Федеральному собранию собственный пакет идей по реализации предложений президента России.

Рабочая группа должна разработать и юридически оформить механизм голосования, который позволит всем гражданам страны выразить свое мнение в отношении поправок в Конституцию страны.