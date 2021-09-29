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    29 сентября 2021, 20:17

    Путин раскритиковал выполнение его поручений по долгосрочному развитию космической отрасли

    Александра Ломейко

    В правительстве РФ к установленному сроку не подготовили план по достижению долгосрочных целей в космической сфере. Президент России Владимир Путин попросил объяснить причины задержки.

    Путин раскритиковал выполнение его поручений по долгосрочному развитию космической отрасли

    План кабмину поручили составить, напомнил российский лидер, после предыдущей встречи. Некоторые решения, в том числе связанные с системой ГЛОНАСС, уже приняты, сообщило РИА «Новости».

    «Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор», — подчеркнул Путин.

    Глава государства заметил, что ждет объяснений о причинах задержки и указания сроков выполнения работы.

    После 2024 года, обратил внимание Путин, должен завершиться полет МКС. Стране в этой связи необходимо смотреть далеко вперед и принимать в расчет новые вызовы в исследовании космоса. Сейчас специалисты разрабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции.

    Путин заметил, что за последние годы РФ значительно продвинулась в создании уникальных технологий ядерной космической энергетики. По мнению экспертов, страна опережает в этой сфере всех конкурентов на шесть-семь лет.

    «Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество», — сказал президент России, призвав заняться укреплением наземной инфраструктуры.