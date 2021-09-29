Путин раскритиковал выполнение его поручений по долгосрочному развитию космической отрасли

В правительстве РФ к установленному сроку не подготовили план по достижению долгосрочных целей в космической сфере. Президент России Владимир Путин попросил объяснить причины задержки.

План кабмину поручили составить, напомнил российский лидер, после предыдущей встречи. Некоторые решения, в том числе связанные с системой ГЛОНАСС, уже приняты, сообщило РИА «Новости».

«Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор», — подчеркнул Путин.

Глава государства заметил, что ждет объяснений о причинах задержки и указания сроков выполнения работы.

После 2024 года, обратил внимание Путин, должен завершиться полет МКС. Стране в этой связи необходимо смотреть далеко вперед и принимать в расчет новые вызовы в исследовании космоса. Сейчас специалисты разрабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции.

Путин заметил, что за последние годы РФ значительно продвинулась в создании уникальных технологий ядерной космической энергетики. По мнению экспертов, страна опережает в этой сфере всех конкурентов на шесть-семь лет.

«Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество», — сказал президент России, призвав заняться укреплением наземной инфраструктуры.