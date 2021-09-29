Путин не исключил продления срока службы МКС после 2024 года

Срок службы Международной космической станции может быть продлен после 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по космической тематике.

Президент напомнил, что, согласно действующим соглашениям, полет МКС должен завершиться в 2024 году, но этот срок может быть продлен, сообщил RT.

«Несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса», — подчеркнул Путин.

Также он призвал учитывать национальные планы развития инфраструктуры и освоения огромных территорий страны, включая арктическую зону.

О том, что Россия может оставить МКС, стало известно в апреле. Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что состояние космической станции оставляет желать лучшего, поэтому страна может сосредоточиться на работе над собственным проектом.

В конце августа генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что вопрос о том, будет ли Россия продолжать участвовать в проекте МКС, будет решен в ближайшие месяцы.