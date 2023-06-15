Власть 15 июня 2023, 00:35 Путину представили доклад о ситуации на Каховской ГЭС Путин заслушал доклад главы ФМБА Скворцовой по теме Каховской ГЭС

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Она доложила главе государства о ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС, а также о работе ФМБА в новых регионах. Фрагмент видео со встречи опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«[Врио главы Херсонской области] Владимир Сальдо обратился в ФМБА с просьбой оказать помощь сводным медицинским отрядом. И мы из четырех точек наших — Ростов, Старобешево в ДНР, Ялта и Красноперекопск — выдвинули четыре бригады, соединив в сводный отряд, и 12-го мы вошли в населенный пункт Железный порт», — рассказала Скворцова.

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В этом поселке находится крупный пункт временного размещения для беженцев — более 1,5 тысячи человек. В состав прибывшего туда отряда вошли 30 специалистов — реаниматологи, хирурги, эпидемиологи, психологии, терапевт, педиатр, травматолог, средний медперсонал и водители. С собой они привезли современную медтехнику, реанимационные автомобили, машины линейной скорой помощи, а также мобильную микробиологическую лабораторию.

Ранее Путин заявил, что в обрушении Каховской гидроэлектростанции виновата Украина. По его словам, противник стремился к этому.