Путину подарили шоколадку «Алешка»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил плитку шоколада «Алешка» президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле. Глава государства поблагодарил его за необычный подарок.

Президент отметил, что Белгородская область практически по всем показателям показывает устойчивый рост. Вячеслав Гладков вручил главе государства шоколадку «Алешка» и рассказал, с чего началась история этого угощения.

«Мальчик живет в Веселой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео], и выложил в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране. Кондитеры — это наши, старооскольские кондитеры, — когда узнали [про эту историю], то сделали эти шоколадки», — отметил губернатор.

«Хорошо. Спасибо большое за подарок», — поблагодарил его Владимир Путин. Telegram-канал «Подъем» опубликовал фрагмент видео рабочей встречи.

Восьмилетнего мальчика, встречающего и провожающего колонны российской военной техники, поздравили с Днем России. Для него и его брата организовали экскурсию на базу ОМОН «Острог».