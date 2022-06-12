Росгвардейцы поздравили семью Алеши из Белгородской области с Днем России

Бойцы Росгвардии поздравили с Днем России восьмилетнего мальчика Алешу из Веселой Лопани, который встречает и провожает российские военные колонны. Для мальчика и его брата организовали экскурсию на базу ОМОН «Острог». С ребятами также встретился Герой России Вячеслав Воробьев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Алеше и его приятелю подарили игрушки из серии «Росгвардия», книжки со стихами и первый выпуск комиксов «Лесная гвардия всегда на страже».

На базе ОМОН «Острог» мальчик, его брат и родители посетили комнату боевой славы отряда, познакомились с работой инженерно-технического подразделения. Им показали специальные средства для разминирования, костюм инженера-сапера «Купол» и передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов.

В пресс-службе отметили, что главным событием для Алексея стала встреча с ветераном белгородского ОМОН — Героем России Вячеславом Воробьевым.

«Уверен, что росгвардейцам очень приятна твоя поддержка! У нас растет достойная смена!» — сказал он.

Восьмилетний мальчик из Белгородской области прославился в Сети после видеоролика, на котором он приветствует российских военных, направляющихся на специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.