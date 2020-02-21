Путину доложили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики, отметили в «Роснефти». Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Белоруссией. По его словам, в компании настроены конструктивно.

«Роснефть» — это ключевой поставщик нефти в Белоруссию.

Президент республики Александр Лукашенко ранее заявлял, что если Россия не поставит обещанный Белоруссии объем нефти, Минск начнет самостоятельно забирать ее из транзитной трубы. Белорусский лидер сообщил о поставке четверти объема, оговоренного межправительственным соглашением.