    21 февраля 2020, 04:38

    Путину доложили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

    Валерия Шафирко

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики, отметили в «Роснефти». Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Белоруссией. По его словам, в компании настроены конструктивно.

    «Роснефть» — это ключевой поставщик нефти в Белоруссию.

    Президент республики Александр Лукашенко ранее заявлял, что если Россия не поставит обещанный Белоруссии объем нефти, Минск начнет самостоятельно забирать ее из транзитной трубы. Белорусский лидер сообщил о поставке четверти объема, оговоренного межправительственным соглашением.