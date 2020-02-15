Лукашенко признал намерение забирать российскую нефть

Если Россия не поставит обещанный Белоруссии объем нефти, Минск начнет самостоятельно забирать ее из транзитной трубы. Об этом заявил в Светлогорске президент республики Александр Лукашенко.

Как сообщила «БЕЛТА», белорусский лидер сообщил о поставке четверти объема, оговоренного межправительственным соглашением. Лукашенко «никого не шантажировал, а честно сказал», что не хватает 1,5 миллиона тонн нефти, и он намерен ее добрать. Пресс-секретарь компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил, что транзит российской нефти через Белоруссию ведется в плановом порядке.

Белорусский президент также напомнил, что Россия еще не выплатила возмещение за пострадавшее от грязного топлива из нефтепровода «Дружба» оборудования в Мозыре и Новополоцке.

Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия не просит дешевую нефть и готова закупать ее по мировой цене, и не только в России.